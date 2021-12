Sciacca, il covid stoppa il Carnevale e i giochi pirotecnici per Capodanno

I numeri riguardanti l’ennesima escalation di contagi in tutto il territorio, Sciacca compresa, stanno inducendo i dirigenti provinciali delle forze dell’ordine a revocare le autorizzazioni precedentemente concesse per eventi e manifestazioni. Stando a quanto si apprende, infatti, la Questura di Agrigento formalizzerà nelle prossime ore al Comune di Sciacca divieti specifici sulle iniziative già programmate nei mesi scorsi. A farne le spese sarà ancora una volta il Carnevale. Non si potrà più svolgere, infatti, la tre giorni di kermesse che il Comune, aveva organizzato all’interno di uno degli alberghi di Sciaccamare per le serate del 28, del 29 e del 30 dicembre. Vietati anche i fuochi pirotecnici che l’Amministrazione Comunale aveva promosso per la notte di San Silvestro. Informato per le vie brevi dai vertici della Questura, l’Assessore al Turismo Sino Caracappa ha dichiarato che si attende per le prossime ore la notifica da parte del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sciacca della comunicazione definitiva.

