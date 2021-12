Canicattì. 220 mila euro disponibili per la manutenzione straordinaria dei parchi giochi e della Palestra Comunale

Come gruppo consiliare “Soprattutto Canicattì” abbiamo depositato, un nuova mozione consiliare, che verrà discussa nella seduta del prossimo 29 dicembre, al fine di impegnare il Sindaco e l’intera Giunta ad attivarsi per l’utilizzo delle risorse del cd. “Decreto Sud”.

Tali risorse, che ammontano complessivamente a circa € 220.000,00, possono essere utilizzate per finanziare uno o più opere classificabili come “infrastrutture sociali”, tra cui, ad esempio, l’acquisto di nuove attrezzature inclusive per le bambine e i bambini della nostra città da collocare nei parchi giochi comunali.

L’obiettivo di tale mozione è dunque volto a garantire il diritto dei bambini a giocare in ambienti salubri e dignitosi, da esplicarsi attraverso l’impegno dell’Ente locale a utilizzare queste risorse per tale scopo, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi giochi comunali.

Con l’occasione è opportuno precisare che relativamente al Parco Giochi di Via Pertini, nella scorsa seduta consiliare è stata approvata la variazione di bilancio che permetterà di avviare le procedure di gara per la conversione in parco giochi inclusivo delle stesso, grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Sicilia dalla precedente amministrazione. Motivo per cui, grazie alle somme del cd. “Decreto Sud”, sempre all’interno della mozione, si vuole impegnare l’amministrazione Corbo, ad utilizzare una parte di tali risorse per la manutenzione straordinaria della Palestra Comunale di Via Pertini e dei relativi spazi annessi, così da riqualificare complessivamente l’intero quartiere.

I Consiglieri Comunali

Dott. Angelo Cuva

Rag. Calogero Muratore

Geom. Giangaspare Di Fazio