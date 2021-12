Giovane positivo fugge dal pronto soccorso del Civico con il catetere attaccato

Un giovane positivo al Covid è fuggito questa sera dal pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo.

Non aveva nessuna intenzione di essere ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale Cervello.

In ospedale si sono presentati i familiari che hanno aggredito i sanitari e hanno consentito al giovane di fuggire via dal nosocomio.

Come hanno ricostruito i sanitari del pronto soccorso il giovane e i familiari non erano vaccinati.

Il giovane aveva ancora attaccato il catetere e l’ago della flebo. Sono intervenuti gli agenti di polizia per riportare la calma e rintracciare il giovane che dovrà essere portato in ospedale nel reparto Covid.

Anche i familiari rischiano di finire in quarantena visto che sono venuti a contatto con il parente positivo.