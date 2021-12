Favara entra nel “Primo parco mondiale dello stile di vita Mediterraneo”

Favara entra convintamente nel “Primo parco mondiale dello Stile di vita mediterraneo” e ne sostiene un percorso che potrà portare grandi vantaggi alla comunità locale. Nei giorni scorso l’ente ha sottoscritto l’adesione formale nella straordinaria cornice della biblioteca “Mendola” al termine di un’intesa giornata di lavoro che ha visto la partecipazione del Libero consorzio di Agrigento, del Cefpas e delle amministrazioni che oggi sostengono questo importante progetto che unisce tutela della salute a valorizzazione del territorio.

“Favara – spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura Antonio Liotta – entra con pieno titolo in un percorso di sviluppo culturale ed economico che partendo dell’agricoltura biologica porta al consumo consapevole, alla rigenerazione urbana, allo sviluppo del concetto di salute secondo le importanti direttive dell’Oms formulate nel 1948 ed ancora assolutamente attuali. Binomio vincente oggi è coniugare salute e cultura, che trovano nell’Ambiente il terreno fertile di in sano sviluppo democratico. L’Amministrazione comunale guidata da Antonio Palumbo è pronta per partecipare attivamente alla grande sfida del cambiamento culturale e sociale”.