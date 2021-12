Forza Italia, costituito il Direttivo locale ad Alessandria della Rocca

Dopo la nomina di Ignazio Vaccaro a segretario cittadino di Forza Italia ad Alessandria della Rocca, è stato costituito il Direttivo locale del partito nel corso di un’assemblea a cui tra gli altri hanno partecipato, collegati in video-conferenza, anche il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, e l’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto.

Il Direttivo è composto da Giuseppe Moscato, Antonio e Gaetano Busciglio, Antonino Viscuso, Alfonso Ingo, Salvatore e Vincenzo Zambito, e Marco Perconti. A seguito di votazione è stato eletto vice coordinatore il dottor Mirko Centinaro, 31 anni, e responsabile del Movimento Giovanile Giovanni Viscuso Giallombardo, studente, 20 anni, membro dalla storica famiglia forzista Viscuso di Alessandria.

Lo stesso Ignazio Vaccaro commenta: “All’interno del Direttivo vi sono imprenditori, agricoltori, laureati, studenti, pensionati, impiegati, tutta gente che crede nei valori di Forza Italia, del centrodestra, nel suo leader Silvio Berlusconi, e che si impegnerà al massimo delle proprie possibilità per portare in alto il nome del partito nelle prossime competizioni elettorali Regionali, Nazionali e Comunali. Forza Italia ad Alessandria della Rocca non è il nuovo che avanza, non è una lista civica, non è un movimento giovanile, ma la Sezione Ufficiale di un partito fortemente radicato in Italia e soprattutto in Sicilia. Proprio grazie a questa grande presenza nelle maggiori sedi istituzionali, il nostro obiettivo è quello di riuscire a fare il massimo per il nostro amato territorio. A breve sarà aperta anche la campagna tesseramenti 2022 per i nostri sostenitori e simpatizzanti che sono e saranno la nostra Forza Italia”.

