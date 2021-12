Manutenzione straordinaria al porto di Pozzallo, dalla Regione 2,7 milioni di euro

Arrivano 2,7 milioni di euro per gli interventi di manutenzione straordinaria al porto di Pozzallo. Lo annuncia l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone a seguito della delibera della giunta che stanzia la somma.

Falcone “Impegno mantenuto”

“Impegno mantenuto, per il porto di Pozzallo ci avviamo a scrivere una nuova pagina di storia. Il governo Musumeci ha infatti deliberato un finanziamento da ben 2,7 milioni di euro per il recupero e la manutenzione, da tempo attesa, dello strategico approdo del Ragusano. Così come richiesto da cittadini e operatori, la Regione si è fatta carico della necessaria progettazione dell’intervento, per restituire al territorio una infrastruttura finalmente efficiente e sicura”.

E prosegue: “Come inoltre preannunciato nei giorni scorsi, la Regione ha provveduto alla messa in sicurezza delle vecchie torri faro e all’illuminazione provvisoria dell’approdo, nelle more dell’intervento più ampio che dovrà portare, entro la primavera, all’avvio dei lavori”.

Il finanziamento è stato reso possibile per la liberazione di risorse del Por Sicilia 2000-2006 misura 6.03. I tecnici incaricati dalla Regione sono già al lavoro per preparare un progetto di manutenzione straordinaria.

Le diverse problematiche

Diverse sono le problematiche da affrontare: una profonda ristrutturazione di tutto l’impianto elettrico, delle pompe di sollevamento per lo smaltimento dei liquami, dell’impianto antincendio. Non bisogna assolutamente trascurare il dragaggio del porto piccolo, la riparazione di un cassone danneggiato della banchina commerciale e la gestione dei parabordi. Il Comune ha cercato di sopperire nel passato con proprie risorse che a tutt’oggi non sono state ancora rimborsate.