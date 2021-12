Quando Un Amore se ne va, cover di Black Angel e Giusy Sortino

Black Angel e Giusy Sortino Chiudono il 2021 con una Fantastica Cover di Rosario Miraggio e Ivan Granatino .

I due artisti hanno scelto il Brano Quando Un Amore se ne va per Omaggiare i due Grandi Artisti Napoletani .

Ultimo progetto della Produzione Venere in collaborazione con Open Mind del Maestro Vito Marotta per il 2021. Ma molte novita’ Apriranno il 2022 .con nuovi inediti e Cover . La produzione Venere dei F.lli Sortino sara’ In collaborazione con il M. Vito Marotta e Autore Salvatore principe entrambi personaggi noti nel mondo della musica a livello Nazionale .

