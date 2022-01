Canicattì: l’hub della vergogna vaccinale , una struttura che dovrebbe accogliere i piccoli

Le immagini che vedete a corredo in questo articolo si riferiscono all’Hub vaccinale per i bambini presso l’ospedale barone Lombardo di Canicattì. Definirlo un luogo ameno e vergognoso è un eufemismo. Accogliere i bambini già spaventati di loro per il vaccino, in un luogo che sembra un vecchio bordello abbandonato, trascurato, pieno di pericoli dove non viene rispettato neanche il criterio minimo di sicurezza è una sconcezza inaccettabile . Se una attività commerciale versasse in quelle condizioni, l’ASP, la stessa ASP responsabile di quel luogo, non esiterebbe a predisporre l’immediata chiusura e a denunciare il titolare.

Ma si sa che questa è la terra del Marchese del Grillo. Quella struttura è una vergogna , un’offesa sia per gli operatori ( a cui va il nostro plauso) che ci lavorano, sia per bambini che siamo costretti a portare li per farli vaccinare. L’assembramento ve lo risparmiamo, ma siamo nelle condizioni qualora qualcuno ce l’ho chiedesse di dimostrare anche quelli, data l’assenza totale di organizzazione e servizio. Spero che questo articolo faccia vergognare chi di dovere e corra immediatamente ai ripari. Noi adulti facciamo ancora in tempo a sopportare la condizione degli hub vaccinali canicattinesi, per i nostri piccoli non lo consentiamo.

