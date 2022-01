Canicattì e Campobello, posticipata la riapertura delle scuole. Omicron svuota le strade e spaventa la gente. Canicattì quasi 800 positivi

Non accenna a diminuire il numero dei positivi. Canicattì sfiora quota ottocento. Numeri mai raggiunti prima. Se si dovesse applicare alla lettera il criterio che determinava le zone rosse, il nostro comune dovrebbe essere già dichiarata zona rossa. Il Sindaco Corbo ha fatto una determina che sposta di cinque giorni la riapertura delle scuole fissata per il dieci. Quindi si ritornerà tra i banchi, con beneficio di inventario, il 15 di gennaio. Anche il sindaco di Campobello ha prosticipato l’apertura delle scuole al 15 di gennaio, magari in attesa che la situazione si stabilizzi.

Di fatto, al di la della dichiarazione della zona rossa , si vede poca gente in giro, la variante omicron sembra avere spaventato tutti , vaccinati compresi. La situazione dei presidi ospedalieri in Sicilia sembra si avvii verso il collasso e gli ospedali da campo allestiti fuori da diversi nosocomi siciliani sono il segno tangibile della situazione. Il personale medico, decimato e messo in quarantena dal virus è sotto pressione e la situazione non tende a migliorare.