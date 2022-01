Fondazione Sciascia, Cimino (M5S): “che diventi presidio di cultura e legalità”

“Mi auguro che la Fondazione Sciascia diventi un presidio stabile di cultura, ricerca, formazione e legalità per i giovani e i meno giovani che vogliono conoscere lo scrittore”. La deputata del Movimento 5 Stelle Rosalba Cimino è intervenuta così in occasione del convegno che chiude le celebrazioni per il centenario della nascita di Leonardo Sciascia, dopo un anno di importanti eventi culturali che hanno dovuto fare i conti con le restrizioni dalla pandemia, ma comunque molto partecipati, anche a distanza. Come spiegato dall’amministrazione comunale di Racalmuto, presente al convegno con il sindaco Vincenzo Maniglia e l’assessore Enzo Sardo, il supporto del deputato, componente della commissione Cultura, è stato essenziale in questi ultimi anni che hanno portato all’importante celebrazione del centenario della nascita dello scrittore: “Quello che ho fatto è stato perché è un piacere far rivivere la figura di Sciascia – ringrazia così Cimino – Non potevamo sapere che tutti gli eventi sarebbero andati avanti con le difficoltà legate alla pandemia ma alla fine quello che abbiamo fatto non è la conclusione di una attività, ma l’inizio di un percorso che ha ridato dignità alla Fondazione Sciascia e a Racalmuto”. L’impegno della deputata per la Fondazione ha portato al patrocinio per l’evento del centenario del Ministero della Cultura e all’importante stanziamento di fondi per il prossimo triennio, utili a far rivivere l’importante centro culturale racalmutese che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con carenze di fondi. “Insieme con l’amministrazione, i collaboratori della Fondazione e la famiglia, che ringrazio, abbiamo premesso – conclude Cimino – di riportare al centro dibattito una figura importante per il passato, per il presente e per il futuro”.

