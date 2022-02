Racalmuto, completati i lavori della nuova illuminazione pubblica

A Racalmuto sono stati completati i lavori di sostituzione dei vecchi lampioni in contrada stazione, sul piazzale della stazione ferroviaria, su viale hamilton e sulla villetta comunale di via filippo villa. I nuovi lampioni consentono di riqualificare le aree e le strade oltre a permettere una nuova e più efficiente illuminazione. A renderlo noto è il sindaco Vincenzo Maniglia. “Grazie alle nuove tecnologie led si avrà un maggiore risparmio energetico ed economico, dice il primo cittadino. Con questi interventi, che si sommano a quelli già effettuati nel centro storico lo scorso mese con la sostituzione di circa 130 corpi illuminanti, abbiamo iniziato un percorso di efficientamento che porterà dei notevoli vantaggi per la cittadinanza”.

Da oggi gli elettricisti del Comune effettueranno la sostituzione di tutte le lampade non funzionanti sulla pubblica illuminazione seguendo tutte le segnalazioni che sono state fatte all’ufficio tecnico comunale. “Invito la cittadinanza, conclude il Sindaco Maniglia, qualora non l’avesse già fatto, a segnalare al suddetto ufficio tecnico i corpi illuminanti non funzionanti.”