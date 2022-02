Finanziamento da 5 milioni perso, Galanti: “falsa notizia”

“Falsa la notizia della perdita del finanziamento di 5 milioni. Non avevamo mica quei soldi in tasca e li abbiamo gettati via, semplicemente non siamo stati nelle condizioni di aderire al bando del Ministero degli Interni per la difficilissima condizione finanziaria del nostro Comune”. Cosi in una nota il sindaco Pino Galanti rigetta le critiche dopo la notizia della perdita di un finanziamento di 5 milioni di euro.

“Abbiamo trasmesso già nel settembre 2021 ai revisori dei conti il conto consuntivo del 2020, ma considerata la drammatica condizione dell’ente, gli uffici non hanno ancora avuto la possibilità di rispondere a tutti i quesiti posti dagli stessi revisori. Non possiamo, continua il sindaco Galanti, però, non fare alcune considerazioni. I partiti politici che oggi gridano allo scandalo (e guarda caso lo fanno nel giorno in cui scadono i termini, mai prima nel tentativo di trovare insieme una soluzione) una volta per tutte la smettano di fare sterile demagogia (gli interessi della città riguardano tutti o no?) e provino a porre, nelle sedi opportune, una questione politica che riguarda numerosissimi enti da Roma in giù. Fino all’ultimo giorno del mandato, questa amministrazione comunale guiderà la città, senza lesinare impegno e provando a cogliere ogni opportunità. I nostri concittadini, però, siano imparziali: non si facciano gettare fumo negli occhi dai professionisti della politica, del resto abituati ad inseguire la politica per la politica, il potere per il potere. Sempre pronti a gettare la croce su questo o quell’amministratore pubblico, conclude il primo cittadino, piuttosto che sostenerlo e con lui sostenere la città. I bilanci siamo tutti capaci di farli, chissà se li fanno (con riferimento al proprio operato) anche coloro i quali continuano a dare addosso a chi non ha mai rinunciato a prendersi le proprie responsabilità.”