Il Direttivo del Partito Democratico di Campobello di Licata ha designato all’unanimità Antonio Pitruzzella come candidato Sindaco per le prossime elezioni amministrative.

Dopo l’intervento del Segretario Calogero Lombardo e del Coordinatore della commissione elettorale Giacomo Gatì, il Direttivo ha ratificato in modo compatto e unanime l’indicazione della Commissione e Antonio Pitruzzella è, da adesso, ufficialmente il candidato Sindaco del Partito Democratico.

Sono già in fase avanzata le trattative con numerose realtà civili e politiche della città di Campobello e al Candidato Sindaco è stato dato mandato di proseguire e coordinare i rapporti con gli alleati e i potenziali tali, per dare vita ad una ampia e forte coalizione in grado di esprimere e dare valore a tutte le anime e a tutte le esigenze della nostra Campobello.

