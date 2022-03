Doppio podio per i ragazzi della Pro Sport Ravanusa ai campionati di Atletica Leggera paralimpici

E’ di 2 medaglie di bronzo il bottino degli atleti della Pro Sport Ravanusa che domenica scorsa sono stati impegnati al campionato Regionale FISDIR di Atletica Leggera.

Sulla pista di Barcellona Pozzo di Gotto, la prima medaglia è arrivata da Fabrizio Orlando nel lancio del Vortex, l’atleta al primo lancio ha scagliato l’attrezzo sopra i 30 metri che le sono bastati per consolidare il podio, discorso diverso per Salvatore Portelli che prima della gara ha subito un infortunio al ginocchio che sembrava pregiudicare la prestazione nonché tutta la gara, ma l’adrenalina e la voglia di mettersi in gioco, hanno fatto si che l’atleta nel lancio del peso scagliasse il peso sopra gli 8 metri che son o bastati per conquistare la medaglia di Bronzo.

Buone anche le prestazioni di Rosario Callari e Luca Cosmin nei 50 metri.

Da Barcellona a Caltanissetta dove la Pro Sport Ravanusa sotto la guida di Giancarlo La Greca domenica prossima parteciperà al campionato Regionale di Calcio a 5 Paralimpico.