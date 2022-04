Comintato “NO DISCARICA GROTTICELLE|PIDOCCHIO”: lo diciamo ai proponenti del progetto “lo impediremo a tutti i costi, desistete”

Ieri sera si è riunito il comitato “ No Discarica in contrada Grotticelle | Pidocchio” . Una trentina di persone in rappresentanza di altrettante famiglie, ma i numeri sono destinati a salire. Sembrerebbe che moltissimi abitanti e operatori agricoli della zona siano allo scuro di quanto si intende realizzare a pochi passi dalle loro proprietà. Il comitato ha già dato mandato ad uno studio di avvocati e ha stabilito un crono programma di manifestazioni di protesta.

L’idea di realizzare una qualsiasi tipologia di discarica al centro di colture biologiche certificate, sopra delle farde acquifere di estrema importanze e a pochi metri di civili abitazioni , utilizzando una viabilità già di per sé compromessa sulla quale si intende fare transitare enormi camion pieni di rifiuti, risulta evidente a qualsiasi essere umano che si tratta di una pura follia.

Abbiamo motivo di credere che vi siano connivenze di tipo politico con questo scellerato progetto. La politica non poteva non sapere della volontà di realizzare una follia di questo genere. Ora sembrano cadere dal pero. Il comitato ci tiene a fare sapere sia a eventuali funzionari regionali, sia a politici di lungo e breve corso che da Canicattì, Naro e Castrofilippo, partirà una sola voce, talmente forte da arrivare dove non è possibile immaginare. Il comitato aggiunge “non consentiremo a costo di incatenarci in loco di realizzare una vergogna simile accanto a quella terra che ci da mangiare”