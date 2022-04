Riceviamo e pubblichiamo.

A Campobello di Licata nasce il movimento “ALLEANZA CIVICA” che si pone l’obiettivo di imprimere una svolta alla situazione politica della nostra Campobello per compensare l’imbarazzante assenza di dibattito politico degli ultimi anni.

Noi miriamo a coinvolgere cittadini, associazioni, attività produttive e tutte le realtà operanti nelterritorio, per creare e realizzare un’energica e coesa rete rivolta allo sviluppo della nostra cittadina

in tutte le sue articolazioni.

Un Movimento che possa essere chiaro e fermo riferimento per tutta la società civile campobellese.

La mission del movimento “ALLEANZA CIVICA” è la realizzazione di un progetto politico amministrativo di breve, medio e lungo termine che possa imprimere una svolta alla nostra

comunità.

Occorre che tutte le migliori risorse locali si impegnino con tenacia ed entusiasmo per un rilancio efficace, inclusivo ed incisivo, al fine di superare le difficoltà economiche e sociali della nostra

cittadina attribuibili alla totale assenza di programmazione e progettazione degli ultimi anni.

La storia di ogni città è fatta di momenti nei quali la responsabilità e la qualità dell’impegno di chi vuole mettersi al servizio della collettività prescinde dal primeggiare ad ogni costo; adesso è il

momento di coinvolgere le migliori risorse del territorio per diventare elemento di propulsione per la ripresa del dialogo e per immaginare nuovi percorsi di sviluppo.

Abbiamo individuato in Vito Terrana la sintesi del nostro progetto designandolo candidato a sindaco.

“ALLEANZA CIVICA” è frutto di una serie di proficui confronti tra diverse esperienze politiche, professionali e della società civile.

…Insieme con “ALLEANZA CIVICA” per scuotere e risvegliare la nostra Campobello e ritrovare quel dinamismo che ci poneva come esempio per tutti i comuni limitrofi.



IL COORDINAMENTO

Salvatore Scibetta

Giuseppe Lombardi

Marcello Terranova

Gianluca Falsone

Carmelo Gammacurta

Salvatore Bella