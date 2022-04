L’azienda agricola Percia quartari e il progetto: “Truffle and Honey”.

L’azienda agricola “Percia Quartari” di Palma di Montechiaro (Ag), assieme al Centro di Ricerca Tartufo Siciliano, è stata coinvolta nell’ambito del progetto: “Truffle and Honey”.

Progetto voluto fortemente dagli allievi del corso Ristorazione ed Estetica del primo anno dell’Ente di Formazione Endo-Fap Sicilia (Palermo) e sostenuto dal loro direttore didattico Ing. Massimiliano Cascina.

Il progetto ha visto come protagonisti due eccellenze agroalimentari: il tartufo siciliano e il miele di ape nera siciliana.

L’azienda agr. Percia Quartari è stata coinvolta nel progetto in quanto custode dell’ape nera siciliana e ne produce un ottimo miele, dalle caratteristiche organolettiche eccezionali.

L’azienda ha messo a disposizione degli allievi il miele necessario per la buona riuscita del progetto, ed è intervenuta, alla presenza di alcuni invitati, allo scopo di presentare le caratteristiche organolettiche di questa eccellenza siciliana.

L’evento si è concluso con uno straordinario percorso sensoriale nel quale miele e tartufo siciliano si sono amalgamati perfettamente. Grazie al lavoro svolto dagli allievi del settore ristorazione, brillantemente guidati dal loro chef Marco Sernagiotto.

