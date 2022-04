Tennis: Francesca Alaimo trionfa al ct città dei templi

Francesca alaimo 4.1 trionfa al ct città dei templi. La diciassettenne campobellesse tesserata per il ct città dei templi di Agrigento bissa il successo dello scorso anno battendo col il punteggio di 6/2 6/1 la saccense chiara Bonifacio 4.4(ADS passione tennis Sciacca).Continua il percorso di crescita della forte tennista che continua a mietere successi nei vari tornei dell’ isola .Ricordiamo che la tennista è allenata dal maestro federale Francesco pedani riconosciuto in tutta la Sicilia come uno dei migliori allenatori non a caso uno dei suoi allievi è stato Luca potenza che la settimana prossima sarà a Roma per gli internazionali d italia.A fine incontro Francesca alaimo dichiara: sono molto soddisfatta per la vittoria anche se devo ancora migliore tantissimo alcune situazioni di gioco ,ringrazio la mia avversaria di oggi per la sua lealtà sportiva e spero presto di incontrarla di nuovo,un pensiero va’ ai miei genitori che mi supportano con enormi sacrifici e dulcis in fundo il mio preparatore atletico nonché il mio menta coach Antonio amato sempre indispensabile per la sua sapiente lettura delle situazioni . Spero di preparami bene per i prossimi imminenti tornei che per tutta la primavera e l’estate mi vedranno impegnata in tutta l isola.

