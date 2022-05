La ASD Al Qattà Sporting Club APS di Canicattì prenderà parte al progetto approvato dal Dipartimento per lo sport nell’ambito delle progettualità riservate agli enti di promozione sportiva dal decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport. Il progetto, di cui l’associazione sportiva canicattinese ne è parte integrante, è denominato “PGS Natura S. I. (Sport Inclusivo)” ed è coordinato dalle Polisportive giovanili salesiane – ente di promozione sportiva CONI.

Al progetto, che fa parte della campagna di sensibilizzazione nazionale di adesione al Manifesto dello Sport Inclusivo delle P.G.S., prenderanno parte 70 realtà sportive italiane. Tra i comuni di residenza delle associazioni sono annoverate le città di Catania, Roma, Venezia, Torino, Milano etc…

Giorno 6 Maggio presso la sala “Spadolini” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, si terrà, alla presenza del sottosegretario di stato della Presidenza del consiglio Valentina Vezzali, la conferenza stampa per la presentazione del progetto. Alla conferenza stampa saranno presenti, in rappresentanza delle associazioni sportive aderenti al progetto “PGS Natura S.I.”, i sindaci delle principali città D’Italia.

Le attività progettuali a Canicattì partiranno da giorno 1 Giugno e si completeranno il 31 di Agosto. L’Al Qattà ha previsto di sviluppare il progetto con i bambini e i giovani di un’età compresa tra i 5 e 17 anni i quali svolgeranno attività sportive alla riscoperta della natura. L’inclusione dei tanti ceti sociali presenti nella città di Canicattì sarà l’aspetto più importante del progetto.

Entro la fine di Maggio l’associazione sportiva canicattinese presenterà ufficialmente le proprie proposte e attività inerenti al progetto “P.G.S. Natura S.I.”

