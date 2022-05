Sport paralimpici: Doppio appuntamento per la Pro Sport Ravanusa

Continua l’attività paralimpica degli atleti della Pro Sport Ravanusa, a Ragusa gli atleti “speciali” del sodalizio ravanusano, saranno impegnati al Campionato Regionale di Equitazione, promosso dalla Fisdir Sicilia ed organizzato dalla Polisportiva Anfas Ragusa, sempre in tema paralimpico sabato prossimo a Siracusa presso la piscina comunale stavolta saranno impegnati gli atleti sempre della Pro Sport stavolta per la disciplina del Nuoto, in occasione dei Campionati Regionali di Società di nuoto organizzati dalla Filippide Siracusa, intanto continuano gli allenamenti presso l’impianto sportivo di Ravanusa dove settimanalmente si svolgono i Centri di Avviamento allo sport paralimpico.

