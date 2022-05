Francesca alaimo si aggiudica il torneo di terza categoria disputatosi presso il circolo tennistico pentatennis di vittoria battendo in finale la beniamina di casa Giulia di sarra. Un altro successo per la giovane tennista campobellesse tesserata per il tennis club città dei templi di Agrigento . Una maratona durata più di tre ore dove l Alaimo ha perso il primo set 7/6 ed era in svantaggio 4/2 nel secondo ma grazie anche all aiuto del proprio staff è riuscita a risalire la china vincendo il secondo set per 6/4 e vincere il terzo per 6/3. Continua senza sosta la crescita della giovane tennista che disputando diversi tornei nelle varie province siciliane step dopo step acquisisce sempre più fiducia nei propri mezzi. Dichiara l Alaimo a fine incontro” : Oggi sicuramente non è stata una delle mie migliori partite, ero troppo nervosa e c’era un gran caldo che mi ha causato problemi muscolari comunque non ho mai mollato e alla fine mi sono liberata mentalmente lasciando andare il braccio e ritrovando i miei colpi che mi hanno permesso di vincere questo bel torneo. Come sempre un grazie a tutto lo staff che oggi in particolar modo mi è stato vicino nei momenti cruciali ,ringrazio il mio istruttore Francesco pedani che tutti i giorni mi fa’ aver contezza delle mie possibilità, il mio preparatore atletico il mental coach e non per ultimi i miei genitori che mi stanno sempre molto vicini.

