Tennis ASD Campobello di Licata: presentazione squadra di serie D 3 maschile

E’ partito il conto alla rovescia per il nuovo campionato di serie D3 che inizierà domenica 5 giugno e vedrà al via le migliori squadre della provincia di Agrigento , suddivise in quattro gironi, in una formula che prevede gare di sola andata. La squadra di Tennis ASD Campobello di Licata alla sua ennesima partecipazione nell’élite del tennis, é stata inserita nel 2 girone insieme con Favara A, Tc Sciacca, Cianciana A eMenfi . Il debutto avverrà sul campo del Favara domenica 5 giugno. Per quanto riguarda la formazione, gruppo confermato Dai Veterani Carmelo Alaimo , Gino Di Pasquali, affiancati dal talentuoso Carmelo Alaimo junior e dal manipolo di giovani talenti Lorenzo Di Franco, Daniele Di Franco e Niki Capizzi dal vivaio coltivato da un maestro scrupoloso e professionale Francesco Pedani. “Sarà un campionato difficilissimo in cui, se possibile, si é alzata ancora la qualità, sia per il valore dei giovanissimi giocatori dei vivai sia per il fatto che, viste le date del calendario farà molto caldo. In poche parole, spettacolo assicurato, ma anche grande battaglia. Per quanto ci riguarda, l’obiettivo é sempre il passaggio di categoria. E poi dalle parole del Presidente Vincenzo Di Salvo sarà importante toccare da vicino, in un palcoscenico così importante, la crescita dei nostri ragazzi, che rappresentano il motivo d’orgoglio e quello per cui lavoriamo ogni giorno con passione, entusiasmo e la voglia di non fermarci mai. ” Il vice presidente Gino Di Pasquali.



loading..