Il poeta brolese Rosario La Greca è il vincitore assoluto del concorso d’arte e scrittura “segni di pace – l’arte contro la guerra”

Il Poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), è il vincitore assoluto della Sezione Poesia inedita del Concorso d’arte e scrittura “Segni di Pace – L’arte contro la guerra”, con la poesia “Scriverò nel cielo”.

Ancora un prestigioso e meritato riconoscimento per il Poeta brolese, in un Concorso che si è posto come obiettivo di raccogliere opere capaci di sensibilizzare e portare a una riflessione sugli orrori della guerra e sui modi di costruzione della PACE e di raccogliere fondi per le vittime della guerra in Ucraina.

La pregevole iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Quia di Bolzano, presieduta dal Dott. Moreno Stracci, storico, critico d’arte e linguista e si è articolata in 2 Sezioni: Arte: pittura, fotografia d’arte, arte digitale e tecniche grafiche, disegno, rilievo e scultura, mosaico e Poesia inedita.

Il Concorso si è avvalso anche del patrocinio di Uninettuno University (Università telematica internazionale) e dell’ ENAC (Ente Nazionale Attività Culturali).

Per la Sezione Arte figurative, la vincitrice assoluta è l’Artista Silvia Faini, con l’opera ”Il danno”.

Sarà pubblicato dall’Edizioni Quia l’Antologia “Segni di Pace – L’arte contro la guerra”, contenente tutte le opere degli artisti partecipanti, opere, che saranno poi esposte nella Mostra “Segni di Pace”, che si terrà in autunno, durante il Festival Internazionale delle Arti Quia.

In questi giorni è stato realizzato il video con la poesia “Scriverò nel cielo…”, declamata dalla splendida voce di Fiorella Barnabei di Roseto degli Abruzzi (Teramo), la musica è del M° Daniele Falasca di Roseto degli Abruzzi (Teramo), pianista, fisarmonicista e compositore, di rara sensibilità e pacatezza, una carriera di musicista brillante, poliedrico.

È Direttore della Scuola di Musica “MUSICAHDEMIA”, nella quale è docente di pianoforte principale. L’autore del testo e promotore del video, Poeta Rosario La Greca, ringrazia di vero cuore Fiorella Barnabei e il M° Daniele Falasca, per avere portato il proprio contributo artistico per la creazione del video, realizzato solamente per diffondere i valori e la cultura della pace, della convivenza, del bene comune e per confermare il più fermo NO a tutte le guerre.