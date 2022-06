Vita da tifoso: cosa fare aspettando la Serie D

All’inizio della stagione 2021/22 non erano molte le persone che si potevano immaginare una cavalcata così gloriosa. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Canicattì ha vinto il girone A del campionato Eccellenza conquistando di diritto la promozione al prossimo campionato di Serie D. La grande passione dei tifosi del Canicattì non poteva essere ripagata in modo migliore, con una promozione che mancava da ben 28 anni.

La festa che è andata in scena allo Stadio Carlotta Bordonaro è stata l’apice di un percorso che squadra e tifosi hanno condiviso insieme. Iniziando dalla prima vittoria in casa con il Marsala per 3-0 fino all’ultima con il Marineo per 4-3, a suggellare una stagione straordinaria. Trenta giornate appassionanti che hanno portato tantissimi tifosi del Canicattì a giro per la Sicilia, per sostenere e incoraggiare la squadra a dare sempre il massimo. E lo sforzo è stato ripagato!

Si, perchè la vita da tifoso oltre che un piacere è anche sacrificio, considerando soprattutto le trasferte. L’aumento vertiginoso dei prezzi del carburante per esempio, ha richiesto uno sforzo in più per tutti coloro che volevano accompagnare il Canicattì nella sua avventura 2021/22. Spesso si parla di famiglie che seguono i propri figli in una avventura sportiva, oppure amici che sono orgogliosi di compagni che giocano in determinate categorie. Il riconoscimento di questo importante traguardo va quindi anche alla tifoseria del Canicattì, che nella prossima stagione ne avrà ancora più bisogno.

Ma una volta finito il campionato, cosa fà in generale un tifoso senza la propria squadra da tifare? Sicuramente tenersi aggiornato sugli sviluppi del calcio mercato è una delle priorità per un tifoso, come anche andare a vedere gli allenamenti della propria squadra del cuore. Ma quando si parla di pausa estiva non resta che riprendere possesso della domenica è godersi al meglio le giornate senza calcio. Tanti tifosi sono sicuramente anche amanti dei videogiochi di calcio su console, con cui intraprendono campionati con partite online per rivivere le emozioni della propria squadra del cuore.

Altri preferiscono passare il tempo giocando con tablet o smartphone. Chi invece preferisce godere della natura e delle bellezze della Sicilia, può decidere di viaggiare per raggiungere le bellissime località balneari che circondano l'isola per rinfrescarsi.

Indipendentemente dalle preferenze personali, sicuramente la vita da tifoso non si stacca mai del tutto dalla propria squadra, e parlando di Canicattì fa piacere la notizia della riconferma del tecnico Lillo Bonfatto. Dopo una stagione grandiosa che l’ha visto trionfare nel Girone A di Eccellenza, gli è stata assegnata la guida da parte dello staff biancorosso anche per la stagione sportiva 2022/2023. Miglior riconoscimento non poteva essere dimostrato a un canicattinese doc che nel prossimo campionato di Serie D dovrà dimostrare insieme ai suoi giocatori tutto il valore e l’amore per questa squadra.

Nel frattempo sono state rese note le date di inizio della prossima stagione, con il Canicattì che scenderà ufficialmente in campo il 22 agosto per i sedicesimi di Coppa Italia e il 4 settembre 2022 per la prima giornata di Serie D. Nel frattempo per tutti i ragazzi nati tra il 2003 e il 2006 l’Asd Canicattì organizza uno stage per selezionare giovani promettenti da aggregare alla prima squadra.

Per il momento non ci sono novità sul mercato acquisti o cessioni dei giocatori del Canicattì, ma sicuramente dal presidente Angelo Licata non tarderanno ad arrivare notizie al riguardo e siamo tutti in attesa di buone nuove. Alla fine per un tifoso di calcio non sono poi tante le giornate senza passione, e con un calendario così ravvicinato, già si sentono i cori e le grida di incoraggiamento per la prossima trepidante stagione di Serie D.