Inaugurata la sede del Circolo territoriale di Licata di Fratelli d’Italia

alla presenza del commissario provinciale Calogero Pisano, è stata inaugurata la sede del Circolo territoriale di Licata, in via Cannarozzo 8.

Hanno fatto gli onori di casa il Presidente del locale Circolo, Salvatore Graci, e la portavoce, Stefania Xerra.

Presenti tanti cittadini licatesi ed i vertici provinciali del partito, tra i quali, il vice commissario provinciale Vincenzo Giambrone, il dirigente regionale Giuseppe Marinello, il dirigente provinciale Giancarlo Granata, la coordinatrice per la città di Agrigento Daniela Catalano, il Presidente del Circolo territoriale di Campobello di Licata Gabriele Brunetto, il dirigente canicattinese Gilberto Marchese Ragona, il commissario per la città di Favara Adriano Barba.

Alla fine dell’evento, il Presidente Graci si è cimentato nel tradizionale e beneaugurante taglio di una grande torta raffigurante il logo di Fratelli d’Italia

