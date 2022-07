Canicattì: ma possiamo parlare dell’ospedale anche senza elezioni di mezzo?

Ma dell’Ospedale di Canicattì non ne parla più nessuno? Finita la campagna elettorale , l’ospedale ritorna nel dimenticatoio e tutto il personale insieme ad esso. Forse sarebbe il caso che anche l’ospedale come si era detto del comune ( poi mai accaduto) diventasse il palazzo di vetro. E se diventasse il palazzo di vetro cosa potrebbero scoprire gli utenti che dai vari paesi limitrofi si recano presso il nosocomio canicattinese?

Probabilmente un pronto soccorso in affanno ( in esagerato affanno) con carenza di personale che viene sostituito da medici smontanti da 6 ore di turnazione in altri reparti. Un reparto di chirurgia costretto a sospendere la propria attività perché servono medici al pronto soccorso, lo stesso reparto di chirurgia secondo solo a quello di Agrigento con oltre 350 interventi l’anno. Se fosse un palazzo di vetro si assisterebbe a una caduta verticale di un nosocomio tenuto in piedi dalla dedizione dei medici e del personale che ci opera con turni estenuanti e vere maratone . E allora vi è qualche strategia occulta che vuole affaticare la struttura magari per decidere di fare sopravivere alcuni reparti a vantaggio di altri. La politica fatta attraverso discutibili scelte che favoriscono taluni a discapito di molti? E’ un punto di domanda lecito, dato il silenzio che vi è sull’argomento. Noi che siamo elettricisti accendiamo i riflettori sul caso….