Canicattì: quella strada è un pericolo pubblico ……

Qui prima o poi ci scapperà il morto. Sono diversi gli incidenti che si sono verificati nella strada che vedete nella foto. Qualche auto si è pure ribaltata. Stiamo parlando della strada che da Via senatore Sammartino , porta in direzione Corte dei monaci. Tutti gli abitanti della zona da tempo continuano a segnalare il pericolo , noi lo abbiamo fatto anni fa e si era fatto un posticcio intervento.

Oggi la strada è nelle condizioni che costringe l’automobilista a mettersi quasi su due ruote, mentre il motociclista rischia di schiantarsi sull’asfalto. In alcuni casi nel tentativo di schivare il dislivello si rischia il frontale. Tanti i genitori in apprensione, pensando ai figli che quotidianamente con le piccole microcar devono percorrere quel tratto di strada. In precedenza una paio di queste macchinette si sono capovolte, data l’esiguità del peso. Prima o poi lì accadrà qualcosa che non vorremmo raccontare. Non troviamo altri termini per descrivere la pericolosità pari all’indifferenza di chi fa finta di non sapere e di non vedere .