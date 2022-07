Canicattì: un quartiere intero senz’acqua da gennaio ( guarda il video )

Ci troviamo a Canicattì, in via Famagosta , traversa di via Colombo, siamo nella parte bassa di Borgalino, qui gli abitanti non ricevono acqua dal mese di gennaio cioè fa circa 7 mesi. Altro che emergenza idrica, qui siamo alla disperazione idrica. Una situazione che oltre a essere vergognosa nel 2022 è anche paradossale, in quanto gli abitanti continuano a ricevere da Aica il gestore subentrato a Girgenti Acque di cui fa parte anche il comune di Canicattì, le bollette con la quota fissa da pagare, senza che questi signori possano usufruire dell’erogazione dell’acqua , costretti a chiamare le autobotti privare. Mai i problemi non finiscono, qui, la via visibilmente dissestata non potrebbe accogliere mezzi pesanti e si rischia anche che la strada possa sprofondare. Si sono più volte rivolti ad Aica, al comune di Canicattì, al primo cittadino, ma per i loro rubinetti non è accaduto nulla. Ci hanno chiamati come l’ultima spiaggia con la speranza che questa vergognosa e insostenibile situazione una volta portata a conoscenza della pubblica opinione possa fare in qualche modo arrossire i responsabili e sollecitarli a porre una soluzione. Noi daremo qualche giorno affinché possa il primo cittadino intervenire, dopo di che ritorneremo nel quartiere per tornare a risollecitare una soluzione , magari interessando sua Eccellenza il Prefetto.