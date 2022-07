Canicattì: le isole di prossimità mobili hanno fatto aumentare le discariche nelle contrade ( foto )

Se vogliamo continuare a prenderci in giro siamo liberi di farlo, ma deve essere una libera scelta dettata dal conoscere la vera situazione in cui versa il nostro paese. La sbandierata soluzione delle isole di prossimità mobili SONO UN FALLIMENTO e ho la ferma impressione che servano ad altro, che eviterò di spiegare in questo articolo. Questa folle decisione sta facendo delle nostre contrade delle vere discariche a cielo aperto ( vedi foto). Ora io direi di smetterla con questo mantra ipnotico di diserbamento e spazzamento che serve solo a narcotizzare la gente e iniziamo a fare i seri. Iniziano ada affrontare un problema per risolverlo e non per crearne altri.

Punto primo chiederei al Sig Sindaco di farci sapere le percentuali di differenziata che questo comune ha prodotto da quando è ritornato a guidarlo.

Punto due : di farci sapere i costi mensili del conferimento di indifferenziata in discarica con fatture alla mano .

Punto tre: se le cosiddette isole di prossimità mobili hanno un costo aggiuntivo o hanno presupposto un aumento del personale con costi aggiuntivi per la comunità.

La situazione igienico sanitaria delle contrade è vergognosa , la invitiamo ad andare a fotografare quei luoghi piuttosto delle solite villette che ci proponete . Iniziamo a parlare seriamente del problema e relazioni il paese sui punti che le abbiamo testè citato.

Abbiamo motivo di credere che il problema della spazzatura ci si metta più impegno a crearlo che a risolverlo.