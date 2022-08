Michele Termini si candida a la Senato

Michele Termini, già sindaco di campobello di Licata, si candida al Senato della Repubblica, ecco le sue dichiarazioni: “Diamo voce al nostro territorio, facciamolo insieme!

A differenza di altri, noi viviamo il territorio, conoscendone i suoi bisogni, ascoltandone le voci della gente e siamo oggi in campo per rilanciarlo. Ci siamo sempre misurati e ci confronteremo ancora con gli attori che lo vivono come Ordini Sindacali, terzo settore, volontariato, Associazioni di categoria, imprenditori, commercianti, artigiani e cartello sociale.

Non siamo mica di passaggio come i soliti “Acchiappa Consensi” imposti dall’alto che vedrete oggi per poi non rivederli mai più.

Noi ci siamo prima e ci saremo anche dopo il 25 settembre!

Ovviamente sono l’unico candidato agrigentino al Senato all’uninominale”