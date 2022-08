Serie D, il Licata Calcio presenta la squadra alla città

Ritiro, campagna acquisti, test match, incontri e allenamenti: adesso il Licata Calcio è pronto a presentarsi ufficialmente, in vista del prossimo campionato di Serie D.

I massimi dirigenti del club gialloblù,Enrico Massimino e Alfonso Di Benedetto, hanno organizzato per sabato 27 agosto prossimo, alle 21, in piazza Elena, a Licata, un incontro con la città per far conoscere la squadra ed invitano ad esserci.

“Non mancare alla presentazione ufficiale della tua squadra del cuore”, scrive la società. Per l’occasione sarà presente l’intero staff.