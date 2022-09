Assicurazioni online auto: 5 consigli per scegliere la compagnia assicurativa più adatta

Possedere un veicolo a motore per spostarsi da una parte all’altra della città è indispensabile sia per esigenze lavorative che personali, ma per poter circolare in strada con la propria macchina non basta acquistarne una. Dopo essere diventati proprietari di una macchina, per legge, bisogna necessariamente assicurarsi, cioè stipulare una polizza r.c. auto che tuteli il proprietario del veicolo (moto o auto) da eventuali incidenti che potrebbero verificarsi durante la circolazione stradale.

Una volta stipulare una polizza assicurativa poteva essere una pratica lunga e noiosa, invece oggi, grazie ai passi avanti della rete informatica, firmare un contratto per un’assicurazione auto online è molto semplice grazie a compagnie assicurative come Verti Assicurazioni.

Come scegliere la migliore polizza tra le varie assicurazioni auto online

Internet avrà senz’altro reso più agile la stipula di una polizza assicurativa, ma ha favorito la nascita di nuove compagnie che offrono servizi di assicurazioni auto online.

Proprio per questo non è facile scegliere l’offerta migliore perché le varie compagnie assicurative presenti in Italia cercano di invogliare i proprietari di veicoli con offerte e vantaggi che a una prima occhiata sembrano impossibili da rifiutare.

Ma è davvero così? Davvero le assicurazioni online sono tutte vantaggiose?

Prima di darvi alcuni preziosi consigli per scegliere l’assicurazione più adatta a voi, è bene fare un breve ripasso su come funziona e a cosa serve una polizza auto: anche se sceglierete di stipularla tra le varie assicurazioni auto presenti sul web, questa è fondamentale per assicurare, dopo il pagamento di una quota chiamata “premio”, i danni che il tuo veicolo potrebbe causare a un’altra persona durante la circolazione stradale.

In sostanza il “premio” non è altro che la somma di denaro da versare per l’acquisto della polizza r.c. auto (Responsabilità civile autoveicoli). Tale quota (che varia a seconda delle offerte) può essere versata a rate o in un’unica soluzione a seconda del contratto che stipulerete.

Ecco perché è importante analizzare gli aspetti di diverse assicurazioni auto online e non fermarsi alla prima compagnia. Ognuna, infatti, ha i suoi vantaggi ed è bene esaminarli con cura prima di decidere di fermarsi nella propria ricerca poiché ormai certi di aver trovato quella giusta.

Ma come fare a capire che è davvero quella giusta?

Un sistema per orientarvi nel mare delle assicurazioni auto online potrebbe essere quello di seguire questi 5 pratici consigli…

Assicurazioni online auto: 5 consigli per non sbagliare polizza assicurativa

Prima di tutto, per essere certi di aver trovato la polizza più adatta tra le varie assicurazioni auto online esaminate e confrontate le offerte delle diverse compagnie, e se non siete soddisfatti del risultato, rivolgetevi al preventivatore pubblico, cioè un’applicazione web del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di confrontare i costi delle assicurazioni online auto attive in Italia.

Fatto questo, prima di stipulare la polizza con una delle assicurazioni che vi sembra più conveniente, controllate se potete usufruire della classe di merito CU maturata da un familiare convivente a patto che abbiate la stessa residenza.

Poi prestate attenzione alla Formula di guida presente sul contratto. La formula di guida serve alle compagnie assicurative per conoscere chi guiderà il veicolo e calcolare il premio in base al rischio preventivato.

Altri due consigli che ci sentiamo di darvi per non sbagliare polizza assicurativa, sono quelli di prestare attenzione alle franchigie, cioè clausole per le quali l’assicurato si obbliga a pagare per conto proprio parte del sinistro a chi ha subito il danno, e la possibilità di installare sul veicolo una cosiddetta “scatola nera”, cioè un piccolo dispositivo elettronico capace di registrare le prestazioni del veicolo.

La scatola nera è utile alle compagnie assicurative perché favorisce la ricostruzione della dinamica di un incidente e aiuta il proprietario del veicolo a non andare incontro a frodi assicurative che su strada potrebbero essere sempre dietro l’angolo. Inoltre, installare una scatola nera nel veicolo, permette di avere una rilevazione chilometrica delle percorrenze per accedere a offerte “a consumo” che possono essere molto convenienti, a patto che siano previste dalle assicurazioni auto online che state esaminando prima di scegliere quella più adatta a voi!