Licata, strappo nella giunta Galanti: ritirate deleghe a Scrimali

Il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, ha ritirato le deleghe all’assessore ai servizi sociali Calogero Scrimali. Lo “strappo” si è consumato alcuni giorni fa quando l’ormai ex membro della giunta non ha partecipato alla riunione per approvare il bilancio di previsione dell’ente. Un rapporto che da tempo, evidentemente, si era “logorato” ed è culminato con il ritiro delle deleghe. Scrimali, intanto, ha aderito alla Lega e rimane consigliere comunale.