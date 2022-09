L’iGaming in Italia tiene duro nonostante le lievi inflessioni

Quando si parla di gioco d’azzardo, si parla di un settore sempre sotto i riflettori nonostante gli alti e bassi. Si potrebbe dire che il mercato dell’iGaming stia continuando a mantenere validi i suoi standard da record e ciò al di la del fatto che si senta parlare, di tanto in tanto, di un aumento del “mercato nero” del gioco. Basta porre attenzione all’area regolamentata in questione per rendersi conto di quali siano i fatti concreti.

Essi parlano chiaro da sé: durante il mese di gennaio scorso, questo segmento ha raggiunto ben 324,9 milioni di euro di fatturato, tra i più significativi dati registrati negli ultimi mesi. Nello scenario Europeo complessivo, questo trend sembra essere sulla strada giusta per una scalata sempre maggiore e costante, sia per l’anno in corso, che per quelli a venire. Le previsioni parlano infatti solo per il 2022 di una crescita di circa il 19% e del 26% in più entro tre anni rispetto al 2019.

Le scommesse sportive

Parallelamente vi è da fare una constatazione: è interessante osservare come il coinvolgimento verso i siti scommesse inglesi rimanga sempre alto e non subisca particolari variazioni. Per l’Italia il GGR di quest’area di gioco ha segnato per gennaio scorso un fatturato pari a 211 milioni di euro. Un incremento notevole rispetto agli ultimi mesi, a conferma dell’interesse degli italiani per il settore iGaming e scommesse sportive, con tutto ciò che le piattaforme hanno da offrire ai propri utenti in termini di servizi, offerte e diverse modalità di pagamento, visita il sito per scoprirlo di più su questo.

Il poker online oggi per gli italiani

Se si pone uno sguardo alle entrate relative al poker online, si avrà ben chiara quale sia la situazione dei ricavi provenienti da questo gioco. Ebbene, per gennaio scorso, le entrate sono state di 11,4 milioni di euro per quanto riguarda i tornei online e di 7,5 milioni di euro direttamente dai cash game.

Parliamo di un aumento rispetto a dicembre 2021, ma anche di un lieve calo rispetto alle cifre di un anno fa. Questo è tuttavia comprensibile. A quei tempi gli effetti della pandemia spingevano a sfruttare l’unica strada percorribile per permettere agli appassionati di giocare: quella del gioco digitale.

Lo scenario attuale e futuro

L’italia è senza dubbio uno dei paesi in cui la possibilità di crescita dell’iGaming è da considerarsi come reale ed effettivamente tangibile. A dimostrazione di ciò vi sono i numeri registrati che vi abbiamo mostrato. Essi mostrano quale sia la direzione del settore, sia per il presente che per gli anni a venire.

D’altra parte, in uno scenario in cui anche anche giochi da spiaggia come il calcio balilla necessitano di una certificazione, pena multe salate come già successo nelle spiagge della Toscana, il gioco digitale può rappresentare una certezza da tanti punti di vista, partendo dalla resa complessiva dell’esperienza di gioco, all’affidabilità e alla sicurezza. E questo è indubbiamente un dato che significativo e decisivo per la scelta di tutti i nuovi utenti che vogliono avvicinarsi a questo settore.