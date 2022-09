80enne picchiato per aver chiesto di spostare un’auto

Chiede di spostare l’automobile, poiché ostruiva il passaggio essendo parcheggiata malamente, ma viene aggredito a calci e pugni e fatto cadere a terra. E’ successo in via Duomo, nel centro storico di Agrigento. La vittima del pestaggio è un anziano ottantenne del posto.

L’uomo, residente in zona, aveva chiesto al proprietario dell’auto di parcheggiare meglio in maniera tale da non creare eventuali disagi nella viabilità. Quest’ultimo, forse un sessantenne, ha prima inveito all’indirizzo dell’anziano e poi lo ha colpito con calci e pugni.

L’ottantenne, stordito, è caduto a terra. A soccorrerlo alcuni passanti che hanno chiamato anche l’ambulanza ma l’uomo ha rifiutato le cure mediche. Al via le indagini dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento per individuare il responsabile dell’aggressione.