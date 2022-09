Finge di essere donna delle pulizie e svaligia casa di anziani

Finge di essere la donna delle pulizie di una condomina e, con una banale scusa, riesce a farsi aprire la porta di casa da una coppia di anziani del piano di sotto.

Una volta dentro, e con l’ingresso spalancato, sarebbe entrato in azione un complice che ha portato via oro e gioielli, per un valore di circa 4 mila euro, e 500 euro in contanti a banconote da 50 euro. E’ successo in un appartamento di Villaggio Mosè.

Le vittime del furto sono due anziani coniugi: 82 anni lui, 78 anni lei. Dopo aver capito di essere stati derubati marito e moglie si sono recati dai carabinieri denunciato l’accaduto. Hanno descritto la donna come una cinquantenne alta circa 1.65. L’accento, secondo quanto raccontato, sarebbe simile a quello calabrese. Al via le indagini per risalire ai responsabili.