Sabato 15 e domenica 16 ottobre tornano le Giornate Fai d’Autunno al Giardino della Kolymbethra, per riscoprire il paesaggio agrario e naturale del Parco della Valle dei Templi.

Con la visita libera si potrà passeggiare sugli antichi sentieri, tra gli alberi di agrumi dagli straordinari colori, forme, e profumi. Dalla “Kolymbethra” greca all’angolo dell’Eden declamato dai viaggiatori del Grand Tour, l’intervento del FAI e il recupero della straordinaria biodiversità, dettagli, aneddoti e curiosità.

Sarà possibile visitare gli Ipogei o ‘Acquedotti Feaci’, la monumentale opera dell’architetto Feace che risale al V secolo a.C., lungo un percorso che si sviluppa nel sottosuolo per circa 185 metri. Ai visitatori verranno forniti caschetti di sicurezza con lampada frontale per vivere questa splendida avventura in sicurezza.

Per i più piccoli ‘Autunno in Giardino’: laboratorio didattico-creativo (attività indicata per i bambini dai 3 ai 12 anni).