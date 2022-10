Contrarietà alla realizzazione della Discarica in contrada Grotticelle

Il comitato cittadino NO DISCARICA di c/da Grotticelle, Iazzo Vecchio, Pidocchio e l’ASSOCIAZIONE REGIONALE dei RIFERIMENTI CIVICI DELLA SUSSIDIARIETA’

hanno organizzato, giorno 13 Ottobre alle ore 20:00, un incontro presso la Biblioteca comune di Castrofilippo invitando tutti i Cittadini,

dei tre comuni coinvolti Naro, Canicattì e Castrofilippo, in merito al progetto di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi/non putrescibili

che dovrebbe sorgere in contrada Grotticelle (Naro), dopo quanto successo in seno alla conferenza di servizi svoltasi il 06/10/2022, ribadiscono

la loro contrarietà alla realizzazione della Discarica di cui sopra, programmando ogni sorta di iniziative utile per fermare l’iter autorizzativo,

gli stessi cittadini stanno sottoscrivendo una petizione contro la Discarica, firme che verranno raccolte ed inviate all’Assessorato Regionale all’Ambiente

presso il Servizio 1 confermando quando dichiarato dai sindaci in seno alla c. di s. sulla vocazione agricola della zona con la presenza di numerose aziende

agricole e biologiche, sulle specialità di prodotti prodotti dall’uva italia, ai pistacchi del dop di Raffadali, dalle pesche dop di Canicatti alla Cipolla Paglina di

Castrofilippo presidio slow food, ecc. – zone vocate alla pastorizia – ricche di ritrovamenti storici archeologici, come la vicina zona archeologica di Vito Soldano,

come le regie trazzere che attraversano la zona interessata, nella zona in questione è presente la casa estiva di campagna della famiglia del giudice Falcone

Borsellino, per non parlare di nuclei di residenti all’interno di un raggio di 500 metri e di domiciliati che aumento nella stagione estiva, per questi e tanti altri

ancora motivi i rappresentanti del comitato e dell’associazione chiedono ai propri sindaci di intraprendere ogni iniziativa utile per di NO ALLA DISCARICA,

presenti all’incontro oltre agli amministratori locali, professionisti, imprenditori e tanti cittadini, erano presenti al’incontro le Associazioni Ambientaliste di

Legambiente, del WWF area meridionale sicilia, Mare Amico, l’Associazione dei consumatori Codacons e Kconsumer collegati in video conferenza.

Alla fine dei lavori si è concordato di partecipare al Consiglio Comunale Aperto dei Tre Comuni di Naro – Canicattì e Castrofilippo, che si terrà giorno

25 Ottobre alle ore 19:30 presso il Teatro Sociale di Canicattì… partecipiamo in massa e facciamo sentire le nostre ragioni,

NESSUNO CI POTRA’ TAPPARE LA BOCCA..

per il comitato cittadino NO Discarica i rappresentanti

sig. Giuseppe Lo Vullo e geol. Antonino Matina

toninomatina@hotmail.it

per L’ASSOCIAZIONE RETE CIVICA DELLA SALUTE

il Coord. prov. AG arch. Antonino Lo Brutto

antonino.lobrutto70@gmail.com

cell. 392/5296849