Calcio a 5, cambio di allenatore per il Città di Canicattì, arriva il tecnico palermitano Mister Claudio Calandra

La società Asd Città di Canicattì è lieta di comunicare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al Mister Claudio Calandra.

Dopo un’attenta analisi la società canicattinese ha stabilito che era necessario intraprendere un cambio di rotta e di conseguenza dopo un incontro avvenuto nei scorsi giorni, dove è stato trovato immediatamente l’accordo, la società biancorossa ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra al tecnico Palermitano Mister Claudio Calandra, lo stesso, fin da subito, ha accettato di sposare il nostro progetto con grande entusiasmo e voglia di affrontare questa nuova avventura nel migliore dei modi per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Profilo tecnico di alto livello, in tutto il panorama Siciliano Mister Calandra è reduce da moltissime esperienze sia in questa categoria e anche in categorie superiori, dove è stato artefice di diversi campionati vinti.

“Sono molto contento di aver sposato il progetto biancorosso, commenta Mister Calandra, da parte mia c’è grande entusiasmo e voglia di affrontare quest’avventura rappresentando nel migliore dei modi la Città di Canicattì, la squadra ha una grandissimo potenziale ma bisogna lavorare tanto per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società, Forza Città di Canicattì”

La società, commenta così: “siamo felici e onorati di essere riusciti ad avere Mister Calandra nel nostro staff, riteniamo e siamo sicuri che sia il profilo tecnico ideale per avviare un percorso che ci porti al raggiungimento degli obiettivi prefissati, auguriamo al Mister buon lavoro porgendogli un grosso in bocca al lupo”.