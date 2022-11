Ai nastri di partenza il 10° Fratelli di Scena “Carmelo Graci”

Anche quest’anno l’Auditorium “Prof. Carmelo Graci” di Campobello di Licata ospiterà la decima edizione del Festival del teatro Libero “Fratelli di Scena”.

Il Festival, nato dieci anni fa da un’idea di Lillo Ciotta, ha visto esibire sul palcoscenico dell’auditorium “prof. Carmelo Graci” di Campobello di Licata le migliori compagnie amatoriali siciliane seguendo un trend di crescita qualitativa sia per il pubblico che per le compagnie partecipanti. Quest’anno, per festeggiare i dieci anni, l’organizzazione ha pensato di donare al proprio pubblico un mix tra compagnie amatoriali di alto livello qualitativo e artisti professionisti di fama nazionale. Quindi, grazie alla partecipazione di compagnie e artisti anche non siciliani, il Festival assume la forma di Festival Interregionale dello spettacolo.

L’organizzazione e curata dall’associazione “Il Covo degli Artisti A.P.S.” in collaborazione con il Comune di Campobello di Licata, la U.I.L.T. Sicilia, la “Helios Artisti Associati A.P.S.”, l’Athena Club di Ravanusa, l’ A.C.S.I. Agrigento e la Regione Siciliana. La Direzione Artistica è stata affidata a Lillo Ciotta.

Lillo Ciotta: Quest’anno vogliamo festeggiare i primi 10 anni del Festival proponendo al nostro affezionato pubblico artisti e spettacoli di alto livello qualitativo. Il cartellone presenta spettacoli di vario genere realizzati da artisti provenienti da diverse parti d’ Italia professionisti e non. Questa scelta ci dà la possibilità di sostenere e promuovere sempre il teatro amatoriale e, nel contempo, di portare sul nostro palcoscenico anche spettacoli e artisti professionisti di eccellente qualità.

Teniamo molto a ringraziare le aziende che da sempre ci sostengono, grazie al loro aiuto possiamo continuare a mantenere vivo il teatro nel nostro territorio e allietare le serate dei nostri spettatori.

Siamo certi che, anche quest’anno, il “Fratelli di Scena” soddisferà gli amanti e gli operatori del teatro. Non ci resta che augurare buon divertimento a quanti vorranno condividere con noi questo “viaggio/sogno” lungo dieci anni.

• SABATO 26 Novembre: Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne –

LA COMPAGNIA DEL NOVE (Agrigento) presenta “MY FAIR ELIZA” – Commedia musicale tratta dall’opera

“Pygmalion” di George Bernard- Shaw – Musiche di Frederick Loewe – Regia Emmanuele D’Urso.

• SABATO 17 Dicembre: Gianni Ferreri & Danila Stalteri (Roma) in “L’AMMAZZO COL GAS” – Commedia brillante di Roberto D’Alessandro – Regia Roberto D’Alessandro.

• MERCOLEDI 28 e GIOVEDI 29 Dicembre: Quelli della Parnasso (Campobello di L.) in “L’EQUIVOCO” libero adattamento di Lillo Ciotta del “NON TUTTI I LADRI VENGONO PER NUOCERE” di Dario Fo– Regia Lillo Ciotta.

• SABATO 7 Gennaio – Mario Sorbello (CT) in “CAVALLERIA RUSTICANA” di Giovanni Verga – Regia M. Sorbello.

• SABATO 21 Gennaio – La Compagnia dei Teatranti (Bisceglie – BT) in “TRE PRETI PER UNA BESCIAMELLA”

Commedia brillante di Tonio Logoluso – Regia Enzo Matichecchia.

• SABATO 11 Febbraio – Teatro Stabile Nisseno (CL) in “UNA DONNA PER AMICO” Commedia brillante di Giuseppe Speciale – Regia Giovanni Speciale

• SABATO 25 Febbraio – Il Teatro dei Saitta (CT) presenta Katy Saitta in “FINCHE’ MATRIMONIO NON CI SEPARI” Commedia brillante di F. Susini – Regia Aldo Mangiù.

• VENERDI 10 Marzo – Amici del Teatro (Vittoria – RG) in “UNO SVENTURATO NATALE” Commedia Brillante di Vito M. Pinizzotto – Regia Vito Mauro Pinizzotto

• SABATO 25 Marzo – GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO – Theatre Degart – Dandy Danno & Diva G. in

“UN’IMPROBABILE STORIA D’AMORE” di Segalin-Parisi – Regia Daniele Segalin.