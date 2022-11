Calcio a 5 serie C2, Città di Canicattì C5 batte 8-5 il Nicosia Futsal

Al pala Mario Mura di Canicattì, all’ottava giornata di campionato della stagione di serie C2 di calcio a 5, il Città di Canicattì vince 8 – 5 contro il Nicosia Futsal. Vittoria e grande prestazione per la squadra Canicattinese, una partita combattuta e quasi mai in discussione, vista davanti ad un numeroso pubblico dove i ragazzi biancorossi hanno dato il massimo tirando fuori una prestazione importante con notevoli trame di gioco ben organizzate e diretti in maniera impeccabile da mister Calandra, portando 3 punti in classifica contro un avversario mai domo e ben organizzato. Decisivi i gol dei biancorossi Missione Lorenzo (x3), Domenico Provvidenza (x2), Gero Ilardo (x2) e Giò Sosa.

Un successo più che meritato per una squadra che oltre a proporre ottime iniziative di gioco mostra tanta grinta e voglia di vincere. Prestazione e risultato che fa felice tutto l’ambiente biancorosso.