Documentari e cinema per ragazzi, torna lo Sciacca Film Fest

Dopo due anni di assenza forzata causa pandemia, torna lo Sciacca Film Fest che quest’anno, dall’1 al 4 dicembre festeggia la sua 14esima edizione Il festival si aprirà giovedì 1 dicembre alle 16 con “Ragazzaccio” di Paolo Ruffini e la giornata inaugurale sarà dedicata ai documentari.

Quattro quelli in programma: due brevi, Being my mom di Jasmine Trinca e Il branco di Antonio Corsini, poi alle 20.30 il documentario di Marco Spagnoli dedicato a Franco Battiato e alle 22 il documentario storico “La marcia su Roma” di Marck Cousins.

Rispetto agli passati non ci sarà nessun concorso e il festival si chiuderà domenica 4 dicembre con la proiezione di “La timidezza delle chiome” di Valentina Bertani. Il festival seppur in forma ridotta riproporrà le sezioni che lo hanno da sempre caratterizzato. Novità importante una sezione dedicata al cinema per ragazzi.

La stipula di un protocollo d’intesa fra il festival e la scuola media Inveges permetterà ad un centinaio di ragazzi di costituirsi in giuria visionare quattro film e decretare il giudizio finale. Il percorso intrapreso con la scuola Inveges e il preludio di un lavoro con le scuole che si svilupperà sin dalla prossima edizione