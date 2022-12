Da che cosa si sono ispirati i clown del terrore?

Il web è davvero una fonte inesauribile di curiosità da tutto il mondo. Con un paio di click si può saltare “di palo in frasca” dalle vicende di un piccolo paesino fino alle tipologie di bonus per casinò online. Esistono diversi bookmaker in Italia che offrono i loro bonus, dedicati sia ai nuovi giocatori che ai più esperti. I più comuni bonus casinò sono:

Le curiosità da scoprire sul web però sono veramente infinite. Tra gli eventi curiosi accaduti sia in Sicilia che in Italia, per non parlare di altre zone d’Europa, molto probabilmente vi ricorderete di un nostro approfondimento in merito alla vicenda di alcuni individui che, travestiti da clown, si divertirono a spaventare a morte dei passanti.

Come disse all’epoca dei fatti una ragazza “un mio amico ci ha detto di aver incontrato un clown vicino alla rotonda di San Michele. Tornava da una festa, saranno state le 22, e il clown è uscito dalle sterpaglie mettendogli paura. Pare avesse in mano una motosega”.

Sembra che l’amico della giovane non volle denunciare poiché si trattava di uno scherzo, per quanto pesante fosse, ma proviamo a fare un salto indietro nel tempo e nella celluloide.

Da dove venivano quei terrificanti clown?

Stando ai video reperiti in rete, in alcuni di essi sono i clown ad avere la peggio dato che alcune “vittime” reagirono in maniera piuttosto energica, sembra che la loro “origine” provenga da alcuni film. Vediamo insieme quali.

Pennywise da IT

Sicuramente il fautore per eccellenza della coulrofobia, ovvero la paura dei clown, è il famoso scrittore statunitense Stephen King che, nel 1986, dà alle stampe uno dei suoi libri più famosi. Si tratta infatti di “IT” che vede come protagonisti un manipolo di ragazzini originari di Derry, nel Maine, che si riuniranno dopo anni per combattere un terrore che pensavano sepolto per sempre.

Questo terrore prende infatti le sembianze del clown Pennywise, in verità si scoprirà che si tratta di un essere molto più antico proveniente da un altro mondo, che uccide i bambini e li spaventa a morte con le loro stesse paure visto che può cambiare forma.

Nel caso dei “nostri” clown, la loro forma è ispirata al costume indossato da Tim Curry nell’omonima miniserie televisiva del 1990.

Terrore intergalattico con Killer Klowns From Outer Space

Ci troviamo nella anonima cittadina americana di Crescent Cove dove, la classica coppia di ragazzi del luogo, assiste ad un evento misterioso. È una tranquilla notte stellata e, dal cielo, piove qualcosa che turberà la quiete di questa sonnecchiosa cittadina.

Si tratta di una nave spaziale dalle sembianze di un tendone da circo dalla quale sbucheranno una serie di pagliacci, abbastanza brutti a dire il vero, che si divertiranno a seminare terrore ed uccidere gli abitanti con zucchero filato ed altre amenità da circo. Naturalmente la polizia non crederà alla minaccia, ma poi davanti all’evidenza si troverà costretta ad affrontare qualcosa da un altro mondo.

Chiaro film parodistico dei classici della fantascienza horror, il sottotitolo storia uno degli slogan di Alien dicendo “In space no one can eat ice cream”, questa pellicola del 1988 firmata dai Fratelli Chiodo si diverte a prendere in giro tutti gli stilemi del genere.

Inutile dire che per “le scene di gruppo” i pagliacci hanno preso spunto dalle gesta di questi strani clown.