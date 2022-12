Ritorna a Ravanusa l’opera d’arte INNATUS

Lo scorso 23 marzo l’Istituto Comprensivo Manzoni, in occasione dell’invito di Sua Santità Papa Francesco, il Dirigente scolastico Marilena Giglia e il Sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo , insieme ad Eliana Boncori, familiare di una delle vittime della tragedie dell’11 dicembre 2021, ha consegnato in dono un’opera d’arte, commissionata dalla scuola all’Artista Rocco Carlisi.

L’opera simbolo della sofferenza e della rinascita, dal titolo INNATUS, è stata creata con materiali recuperati dalle macerie, esprime il desiderio di speranza e di rinascita in una scultura che oltrepassa il confine del ricordo e della memoria affidando, al bambino un messaggio di resurrezione

che fonda le basi sulla coscienza e sulla cultura. Il futuro appartiene alle nuove generazioni, ed è proprio dalla scuola, primo centro di aggregazione sociale e di relazioni umane, che la speranza di rinascita deve ripartire.

In occasione dell’avvicinarsi dell’anniversario della tragedia, non si può non ricordare la memoria di dieci angeli volati via troppo presto, che hanno segnato le vite e i cuori di Ravanusa.

L’opera d’arte, per volere di Sua santità, ritorna là dove è stata concepita.

La scuola consegnerà “lnnatus” alla Chiesa madre di Ravanusa per l’esposizione dal 06 all’11 dicembre 2022 affinchè tutta la comunità possa ammirarne la bellezza espressiva e il valore emotivo che trasmette. La cerimonia di consegna avverrà il 06 dicembre alle ore 10,30 alla presenza delle Autorità, di una rappresentanza degli alunni delle scuole del comune di Ravanusa.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Marilena Giglia