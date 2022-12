Calcio a 5 serie C2, Città di Canicattì C5 espugna il San Nicolò C5, 6-5 il finale

Finisce dunque con una vittoria la gara del Città di Canicattì C5 contro il San Nicolò C5.

Partita davvero emozionante e di alto livello, disputata sul campo sintetico del “San Filippo Neri” di Aci Catena, manto erboso insidioso considerando anche le avverse condizioni meteo e la pioggia caduta.

Partono forte i ragazzi biancorossi che nonostante le assenze di Casali (squalificato), Missione (infortunato) e Cani (ancora non totalmente ristabilito), si portano subito in vantaggio con la rete siglata da Ilardo e subito dopo raddoppiano con il primo goal in biancorosso di Corsino (su rigore), i padroni di casa accorciano le distanze ma a distanza di qualche minuto arriva la rete di Manfredi Calandra (prima rete al debutto oggi anche per lui) e chiudono il primo tempo sul 1 a 4 grazie ad un gran goal siglato ancora da Corsino.

Seconda frazione di gioco che si apre con parecchie occasioni da una parte e dall’altra con i padroni di casa che accorciano sul 2 a 4 alla quale Provvidenza ristabilisce le distanze portando la gara sul 2 -5 .

A quel punto i ragazzi del San Nicolò C5, mai domi, tornano sotto segnando tre reti consecutive (intervallate da due traverse colpite dai Canicattinesi) portando la gara sul 5 pari, ma allo scadere un missile di Gianluca Corsino (tripletta per lui) fissa il punteggio sul 5 a 6.

Tre punti importantissimi per i ragazzi guidati magistralmente da mister Calandra su un campo difficile contro un avversario tosto e preparato, dopo una partita giocata ad alti livelli con tanto sacrificio e spirito di squadra.