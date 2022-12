Settima vittoria su sette partite giocate che vede prima l’ASD FUTSAL ACADEMY CANICATTÌ

Le nostre ragazze che si impongono con il risultato finale di 11-0 contro la squadra Atletico Campobello. Che straordinario girone di andata per le nostre meravigliose giocatrici!

Senza sconfitte, a pieni punti prime in classifica, si aggiudicano così la qualificazione per il triangolare regionale della coppa Sicilia, che si terrà nel mese di Gennaio 2023 a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Il presidente Lo Giudice, orgogliosissimo insieme al suo staff, per questo primo favoloso traguardo.