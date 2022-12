Campobello di Licata, Calcio: 2 squadre agli antipodi

Una parte della Campobello calcistica piange: la Nuova Campobello e’, infatti, miseramente ultima in classifica nel campionato di Prima categoria; l’altra fazione calcistica della cittadina, invece, sorride. La matricola Sporting Club Campobello – allenata dal duo Enrico Lo Coco-Paolo Schembri -, naviga, infatti, seconda nella graduatoria del campionato di Terza categoria, a quota 15 punti, a una lunghezza dalle battistrada Amo Gela, Bonpensiere Family e Caltanissetta Soccer. E proprio quest’ultima compagine e’ la prossima avversaria della formazione campobellese, presieduta dal presidente Angelo Lo Coco. Si giochera’, domenica 18 dicembre, allo stadio comunale “Tre Torri-Lillo Smiraglia”, con inizio alle ore 14, 30. La societa’ campobellese invita, per l’occasione, i supporter e i simpatizzanti nonche’ tutti gli sportivi locali, a recarsi in massa allo stadio, per sostenere calorosamente la squadra. Una formazione giovane che, seppure “alle prime armi” nel pianeta calcistico dilettantistico siciliano, naviga a gonfie vele. L’obiettivo della società è quello di continuare a fare bene in questo campionato, ma un pensierino al primato lo fa con umiltà.

Giovanni Blanda