Migliori siti con casinò bitcoin – Giocare nei casinò che accettano pagamenti in criptovaluta

Uno dei fattori più importanti nella scelta di un casinò, sono i cosiddetti metodi di pagamento, ovvero le modalità con cui puoi depositare o prelevare i tuoi soldi. I casinò migliori devono cercare di assecondare quanto più possibile le richieste dei propri clienti, proponendo loro quante più possibilità possibili per i versamenti.

In questo articolo andremo a scoprire i migliori casinò bitcoin Svizzera, alla ricerca di quelli che meglio rispondono a questa esigenza e non solo. Ovvero, oltre a proporti la possibilità di pagare in bitcoin, devono anche essere capaci di fornire: sicurezza, facilità di utilizzo, grande quantità di giochi.

Bitcoin e criptovalute: cosa sono

Prima di addentrarci tra le tantissime possibilità a tua disposizione per giocare con i bitcoin sui migliori casinò, prima dobbiamo capire cosa sono esattamente i bitcoin e più in generale le criptovalute.

Il Bitcoin è una cosiddetta valuta virtuale, che venne creata nell’ormai lontano 2009 da un gruppo di persone o da una sola che si identifica con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. A differenza di tutte le altre valute tradizionali, il Bitcoin non ha alle proprie spalle una banca che stampa e gestisce il denaro, ma è un sistema diffuso a scala mondiale con sistemi avanzati di crittografia per garantire la sicurezza di ogni operazione.

Queste caratteristiche sono poi state riprese da altre criptovalute nuove e ogni giorno ne nascono sempre di diverse. Il Bitcoin resta comunque quella più importante e tra le più accettate dai casinò crittografati.

Migliori siti casinò con bitcoin

I casinò che propongono i Bitcoin come forma di pagamento stanno diventando sempre di più, complice la stabilità che questa criptovaluta sta assumendo negli ultimi anni. Tuttavia è possibile trovare alcuni siti che meglio di altri hanno risposto alle esigenze dei giocatori di criptovalute, che cercano, oltre al divertimento del caso, anche molta sicurezza e varietà di giochi su cui spendere i propri guadagni in bitcoin.

Partiamo dunque ad esaminare i migliori casinò di questo specifico ambito e lo facciamo iniziando da Bitstarz Casinò, una piattaforma di gioco online appartenente alla Direz N.V. La società di gioco ha una licenza regolare a Curacao e permette di giocare in sicurezza dalla Svizzera e da tutta Europa.

La piattaforma è una delle più importanti per l’utilizzo dei Bitcoin, e molte altre criptovalute, nel gioco d’azzardo e per questo è molto apprezzata fin dal giorno della fondazione, ormai nel lontano 2014. Per il suo attento lavoro Bitstarz Casinò ha ricevuto nel 2017 anche numerosi premi e riconoscimenti.

Ampio il catalogo di giochi: dalle tantissime slot ai giochi dedicati appositamente ai bitcoin e molto altro ancora.

Passiamo oltre è vediamo Golden Star Casinò, altra importante realtà dei siti che accettano il gioco con Bitcoin. Anche questo ha una licenza di Curacao, il che garantisce la sicurezza e l’affidabilità del sito. Golden Star Casinò punta molto sui bonus e sui free spin, ovvero giri gratis su determinate slot per vincere altri soldi da reinvestire nel gioco.

Registrarsi è molto semplice e avrai a tua disposizione tre bonus sui primi tre depositi. Questo rende il tuo gioco molto più economico e conveniente.

Tra i migliori casinò sicuramente non possiamo dimenticare 22 Bet Casinò, uno dei leader dell’ambito che ti offre anche l’occasione di giocare con i bitcoin. Differentemente dai due precedenti 22Bet offre a chi gioca d’azzardo, anche l’occasione di svagarsi con le scommesse sportive. Il casinò è ovviamente tra i più sicuri sui potresti giocare e ti permette l’utilizzo delle criptovalute.

Ci avviamo al termine di questa nostra lista e troviamo 7 Bit Casinò, altra interessante piattaforma che ti permette di giocare con i Bitcoin. Con 7 Bit ottieni vari bonus all’iscrizione, in particolare il 100% del tuo primo deposito e 100 giri gratuiti sulle principali slot.

Chiudiamo con uno tra i primi casinò a scegliere di sbarcare sul mercato delle criptovalute, ovvero Bitcasino.io che si vanta appunto di aver adottato questa tecnologia per primo. Sicuramente resta uno dei più famosi e divertenti, con tantissimi giochi di ogni tipo: slot machine, jackpot slot, baccarat, casinò live, roulette e molto altro ancora per divertirsi in tranquillità.

