Da quest’anno il Trofeo ACSI Città di Ravanusa, entra a fare parte del calendario della World Athletics. L’importante riconoscimento che arriva proprio in occasione della 30° edizione, premia quello che di fatto è l’unico percorso di 5000 metri omologato del centro sud.

Partenza con il botto per quanto riguarda l’attesa della 30a edizione del Trofeo Podistico ACSI Città di Ravanusa in programma il prossimo 12 Agosto, con la World Athletics (Federazione Internazionale che racchiude tutte le federazioni di atletica mondiali) che ha riconosciuto la manifestazione, valida come punteggio ai fini del Ranking, inserendo la stessa nel Global Calendar del World Athletics.

Gli organizzatori con il testa Giancarlo La Greca del resto lo scorso agosto erano stati chiari, affermando che, per la 30° edizione, avrebbero fatto tutti gli sforzi possibili affinché si potesse creare un grosso evento che abbia visibilità in tutto il mondo.

Il Città di Ravanusa, tradizionale appuntamento di mezz’estate organizzato dalla Pro Sport e dall’ACSI Nazionale oltre al riconoscimento delle Federazione Mondiale, sarà anche l’unico percorso omologato per i metri 5000 di corsa su strada del centro-sud Italia.