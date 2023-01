Politiche territoriali, ok al protocollo d’intesa: Canicattì capofila

“Comunico alla cittadinanza che ho sottoscritto un protocollo di intesa, unitamente ai comuni di Aidone, Barrafranca, Camastra, Campobello di Licata, Castrofilippo, Grotte, Licata, Mazzarino, Naro, Palma di Montechiaro, Piazza Armerina, Pietraperzia, Racalmuto, Ravanusa e Riesi, con il quale è stata manifestata la volontà di adottare una disciplina comune e un’aggregazione territoriale per l’attuazione della politica unitaria di coesione 2021/2027 delle Regione Siciliana.

Con la sottoscrizione di questo protocollo di intesa, di cui la giunta comunale ha preso atto stamane con apposita delibera, la n°. 3 del 20 gennaio c.a., la nostra Città è stata individuata dai comuni sottoscrittori come comune capofila nell’ambito delle procedure che consentiranno di ottenere importanti finanziamenti destinati allo sviluppo del nostro territorio.

Andiamo avanti, viva Canicattì.” Cosi in una nota il sindaco Vincenzo Corbo